В «Борисполе» массово выявляют поддельные COVID-сертификаты у пассажиров

Главное: В аэропорту «Борисполь» за день проверок фейковые сертификаты вакцинации обнаружили у 11 пассажиров. Все они прилетели в Украину из-за границы.

Детали: В международном аэропорту «Борисполь» вчера, 28 октября, полицейские обнаружили у 11 человек поддельные документы о вакцинации. Об этом сообщает полиция Киевской области в социальной сети Facebook.

«28 октября на территории аэропорта „Борисполь“ у 11 человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки. Все они прилетели в Украину из других государств», — говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины относительно подделки, а также использования поддельных документов. По каждому из фактов будет осуществлена проверка и дана соответствующая правовая квалификация.

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