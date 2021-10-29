В Украине детей обязали носить маски. Правда, не всех

Главное: Дети, старше 12 лет, обязаны носить маски в общественных местах. При этом, как отметил главный саниитарный врач Украины Игорь Кузин, в учреждениях образования ученики первых-четвертых классов могут не использовать маски.

Детали: В Украине дети должны носить маски в общественных местах. Речь идет о детях с 12 лет. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью изданию «Гордон».

По его словам, особенно важно носить маски в общественном транспорте, местах скопления людей.

В учреждениях образования ученики первых-четвертых классов могут не использовать маски.

«Все остальные должны надевать на входе и выходе из учреждения образования и во время использования общих помещений. Во время занятий маску можно не надевать», — заявил Кузин.

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