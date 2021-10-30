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Новости > День Зимы: какой праздник отмечается 30 октября 2021 года

День Зимы: какой праздник отмечается 30 октября 2021 года

Авраам Шмулевич
30.10.21 04:53
755
День Зимы: какой праздник отмечается 30 октября 2021 года

Сегодня, 30 октября 2021 года, в мире и Украине отмечают День Зимы и Ночь Шалостей.

День Зимы

В последнюю субботу октября отмечается языческий праздник Зимние ночи. Иногда он называется День Зимы или Ветрнэтр. Праздник Зимние ночи был распространен у скандинавов. Его именуют древнескандинавским Новым годом.

В северных широтах этот день символизировал переход от плодородной осени к суровой голодной зиме. В это время года в Исландии, Норвегии и Финляндии солнце очень быстро садится за горизонт. Викинги полагали, что на Зимние ночи природа умирала, оставляя человека без помощи, колесо судьбы завершало оборот. Они считали Ветрнэтр временем всеобщего обновления, поэтому избавлялись ото всего старого и ненужного. Скандинавы первоначально отмечали этот праздник несколько дней, массово забивая скотину, которую с наступлением холодов нечем было кормить. Молодые люди на Зимние ночи предпочитали играть свадьбы, потому что именно в это время было много мяса.

Символ Зимних ночей – пламя, позволяющее выжить зимой. Огонь символизировал жизненные испытания и последующее очищение. Считалось, что Ветрнэтр нельзя проводить во мгле, так как она приносит людям беды и несчастья.

Ночь Шалостей

Вечером перед началом празднования Хэллоуина устраивают различные розыгрыши, которые порой граничат с вандализмом. Это время принято называть Mischief Night или «Ночь шалостей», хоть и не всегда детские проказы можно отнести к безобидным розыгрышам.

Впервые термин «Ночь шалостей» упоминался в колледже Сент-Джонс в далеком 1790 году во время проведения театрализованного спектакля.

Излюбленными развлечениями в вечер накануне Дня всех святых являются облачение в различного рода наряды и хождение по соседям в поисках угощения. При этом дети произносят фразу «Trick-or-treat», которая переводится как «шутка или угощение». Отсюда и вытекают слегка вандальные розыгрыши. Они могут намотать туалетную бумагу на деревья, закидать дом нелюбимого соседа яйцами или гнилыми овощами, обмазать окна автомобиля мылом, намазать спину прохожего мелом или просто позвонить в дверь и убежать.

Термин «Trick-or-treat» изначально начали употреблять на западе Северной Америки с 1934 года, а уже к 1940 году он распространился по всей стране. Переводится это часто как «кошелек или жизнь».

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Международный день ортопедических медсестер;

- Африканский день еды и безопасности питания;

- День улыбающихся каменных львов;

- Праздник чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница».

Тэги: общество, мир, зима, праздники, новости Украины

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