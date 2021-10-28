Как оказалось, «скифское золото» может вернуться в Украину нескоро

Главное: «Скифское золото» может вернуться в Украину через полтора года. Если Россия подаст кассацию.

Детали: «Скифское золото» может еще нескоро вернуться в Украину, несмотря на решение Апелляционного суда Амстердама.

Как передает УНИАН, об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.

Чиновник сказал, что на подачу кассационной жалобы отводится три месяца, еще до полутора лет дело может рассматриваться в кассационной инстанции.

Он добавил: «Я думаю, что они, учитывая важность этого дела, возможно, рассмотрят кассационную жалобу быстрее, чем за полтора года».

В тему: В Нидерландах решилась судьба «скифского золота». Было решено, что коллекцию крымских музеев после аннексии полуострова Россией должны передать государству Украина. Всего это более 560 предметах из музейного фонда Украины, которые с 2013 года находятся на территории Нидерландов. Они были отправлены на выставку в нидерландский Музей Алларда Пирсона. Стоимость коллекции оценивается в десять миллионов евро.