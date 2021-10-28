Коронавирус в Украине: 26 071 заболевший и 576 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 26 071 человек. Умерли 576 людей.

Детали: Коронавирус в Украине обновил максимум заражений. Данные на четверг, 28 октября, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 26 071 случай заразы. Госпитализация понадобилась для 5 366 больных, а выздоровели 10 006 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 77 573, методом ИФА – 21 960, экспресс-тестами – 51 971.

Наибольший прирост больных фиксировали в Днепропетровской (2 113), Одесской (2 296), Житомирской (1 668), Львовской (1 506) и Запорожской (1 449) областях, а также в Киеве (1 451).

Умерли 576 больных. За все время скончались 66 204 человека.

С начала пандемии заболели 2 851 804 человека, а выздоровели 2 411 711 людей.

В тему: Несмотря на показатели, правительство отказывается вводить локдаун по всей Украине.