В ВОЗ уверены в скорой победе над коронавирусом

Главное: Человечество имеет все шансы победить коронавирус. Как заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, инструментом для преодоления пандемии являются вакцины от коронавируса.

Детали: Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что у человечества есть все инструменты для того, чтобы преодолеть пандемию коронавируса. Об этом сообщает Le Journal de Montreal.

«Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Она в наших руках. У нас есть все необходимые инструменты», — заявил Гебреисус на Всемирном саммите здравоохранения в Берлине.

Глава ВОЗ пожаловался на то, что «мир неразумно использовал эти инструменты», поэтому пандемия еще далека от завершения. ВОЗ планировала вакцинировать 40% населения каждой страны к концу этого года и 70% к середине 2022 года, но из-за неравномерного распределения вакцин эта цель далека от выполнения.

«Эта цель достижима, но только если заявления стран и компаний, которые контролируют поставки, будут соответствовать их действиям. Национализм и накопление вакцин ставят нас всех под угрозу», — подчеркнул он.

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