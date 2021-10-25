Врачи назвали важный признак штамма «Дельта»

Главное: Признаки штамма «Дельта» очень сильно отличаются от признаков обычного коронавируса. По словам медиков, их можно легко спутать с сезонной аллергией.

Детали: Штамм коронавируса «Дельта» достаточно коварный и опасный не только для пожилых людей, но и для детей. Признаки этого штамма очень отличаются от обычного ковида, сообщает The Sun.

Их можно легко спутать с сезонной аллергией. По словам сотрудника здравоохранения штата Луизиана Джо Кантера, хотя вариант Delta все еще проявляется с классическими симптомами Covid, такими как кашель, одышка и лихорадка, другие симптомы могут быть ошибочно приняты за простуду или даже просто аллергию.



Кантер сказал: «У вас могут быть относительно легкие симптомы, которые вы можете легко спутать с аллергией».

«Если у вас есть какие-либо симптомы, даже если они легкие, даже если это боль в горле или насморк, даже если это заложенность носа, пройдите обследование и ограничьте контакты с другими людьми», — советует медик.

Исследование симптомов Covid, проведенное ZOE, также показало, что чихание является распространенным признаком штамма Дельта.

Исследователи написали: «Наши данные показывают, что люди, которые были вакцинированы, а затем дали положительный результат на Covid-19, с большей вероятностью сообщали о чихании как о симптоме по сравнению с теми, у кого не было прививки».

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