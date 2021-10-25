Главные новости за 25 октября 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели еще 14 634 человека. Умерли 330 людей.

- В Украине ожидается вспышка коронавируса. До 30 тысяч заболевших в сутки.

- Впервые в этом году в Украине развернут мобильный COVID-госпиталь. Он появится в Херсонской области.

- В Украине потеплеет. Дожди не прогнозируются.

- В ноябре в Украине будет плюсовая погода. Это климатическая норма.

- Температура воздуха в Киеве упала ниже нуля градусов. Произошло это впервые с марта.

- НБУ стал покупать больше валюты. Рост в три раза за неделю.