Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В лесу на Херсонщине найдено тело повешенного полицейского

В лесу на Херсонщине найдено тело повешенного полицейского

Александр Панько
25.10.21 11:48
294
В лесу на Херсонщине найдено тело повешенного полицейского

Главное: В Херсонской области в лесу было обнаружено повышенное тело мужчины. Им оказался сотрудник правоохранительных органов.

Детали: а Херсонщине полиция устанавливает обстоятельства смерти сотрудника Управления патрульной полиции, которого обнаружили повешенным в лесу. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

«24 октября около 12:30 в территориальное подразделение полиции г. Алешки обратился 59-летний мужчина. Он сообщил, что во время прогулки по лесу обнаружил тело повешенного мужчины. Во время выезда на место происшествия следственно-оперативной группы выяснилось, что умерший — 32-летний сотрудник Управления патрульной полиции в Херсонской области», — говорится в сообщении.

На место срочно выехало руководство областного главка полиции, Управления патрульной полиции и представители управления внутренней безопасности.

При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено.

Открыто уголовное производство, в рамках которого проводятся необходимые экспертизы и другие следственные действия для установления обстоятельств смерти патрульного полицейского.

Также о происшествии сообщили Государственное бюро расследований.

В тему: В Киеве прямо в парке висел труп молодого парня.

Тэги: общество, повешение, Херсонская область, новости Украины

Комментарии

Статьи

25.10.21 09:28

Словарный запас грантоедских зелебобиков и пляски на памяти о Великой войне

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Турецкие археологи раскопали здание с фаллосами, которому больше 10 тысяч лет
23.10.21 10:08

Турецкие археологи раскопали здание с фаллосами, которому больше 10 тысяч лет

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.10.21 13:53

Врачи назвали важный признак штамма «Дельта»
25.10.21 13:39

Дельта-штамм коронавируса удалось сфотографировать
25.10.21 13:30

В киевском метро умерла пассажирка
25.10.21 13:02

Путин огорошил пожилых россиян жестким решением
25.10.21 12:58

В СНБО оценили вероятность введения полного локдауна в Украине
25.10.21 12:48

Украинцам рассказали, чего ждать от погоды в ноябре
25.10.21 12:36

Украина переходит на зимнее время
25.10.21 11:29

Появилось видео, как разъяренные фанаты «Барселоны» атаковали главного тренера команды
25.10.21 11:27

Rozetka и ее владелец Владислав Чечеткин попали в новый скандал, признав Крым частью России, — СМИ
25.10.21 11:15

Священник УПЦ благословил боксеров сборной Украины на чемпионат мира
25.10.21 12:58

В СНБО оценили вероятность введения полного локдауна в Украине
25.10.21 12:36

Украина переходит на зимнее время
25.10.21 09:06

В «красной» зоне карантина субсидии будут начислять по-новому
25.10.21 08:37

Коронавирус в Украине: 14 634 заболевших и 330 погибших
24.10.21 09:51

В Минздраве назвали условие для отмены карантина в стране
23.10.21 15:36

В СНБО прогнозируют более тысячи смертей от коронавируса ежедневно
23.10.21 13:37

В Украине есть инновационные COVID-лекарства, но их нельзя использовать
23.10.21 09:16

В Киеве два дня будут перекрывать улицы и мосты: схема
22.10.21 20:45

Стало известно, когда в Украине ожидается пик заболеваемости коронавирусом
22.10.21 19:00

Главные новости за 22 октября 2021 года
19.10.21 19:00

Главные новости за 19 октября 2021 года
18.10.21 19:00

Главные новости за 18 октября 2021 года
21.10.21 19:00

Главные новости за 21 октября 2021 года
20.10.21 23:19

Печерский суд подпортил жизнь Николаю Азарову
22.10.21 10:02

Украинцы будут повторно проходить полный курс вакцинации от коронавируса, — Минздрав
20.10.21 19:00

Главные новости за 20 октября 2021 года
20.10.21 06:59

Китайский производитель мобильных телефонов будет делать электромобили
20.10.21 10:07

Британские ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который заразнее «Дельты»
19.10.21 16:22

В Египте мужчина… проглотил телефон
22.10.21 09:17

Украинцам с аллергией объяснили, можно ли им вакцинироваться от коронавируса
Фото и Видео
Появилось видео, как разъяренные фанаты «Барселоны» атаковали главного тренера команды
Появилось видео, как разъяренные фанаты «Барселоны» атаковали главного тренера команды
Появилось видео, как разъяренные фанаты «Барселоны» атаковали главного тренера команды
Появилось видео, как разъяренные фанаты «Барселоны» атаковали главного тренера команды
Стало известно, где развернут первый мобильный COVID-госпиталь в Украине в этом году
Стало известно, где развернут первый мобильный COVID-госпиталь в Украине в этом году
В Днепре завершился первый в Европе фестиваль инновационного кино
В Днепре завершился первый в Европе фестиваль инновационного кино
Байден снова оговорился. Или пошутил?
Байден снова оговорился. Или пошутил?
В Кременчуге умерла девочка, на которую в детсаду упало дерево
В Кременчуге умерла девочка, на которую в детсаду упало дерево
В дом замглавы ОП бросили коктейль «Молотова»
В дом замглавы ОП бросили коктейль «Молотова»
Украинский ученый презентовал свою книгу и рассказал о творческом экстазе, схожем с наркотическим
Украинский ученый презентовал свою книгу и рассказал о творческом экстазе, схожем с наркотическим
Известный американский актер пристрелил оператора на съемках фильма
Известный американский актер пристрелил оператора на съемках фильма
Известный рокер на концерте в Полтаве вырубил безбилетного фаната
Известный рокер на концерте в Полтаве вырубил безбилетного фаната
Транспортный коллапс случился еще в одном крупном городе
Транспортный коллапс случился еще в одном крупном городе
fraza.com
Новости блогосферы
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?
21.10.21 18:26

В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
21.10.21 09:39

Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
11.10.21 22:05

Статья Дмитрия Медведева об Украине это капитуляция

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.