В лесу на Херсонщине найдено тело повешенного полицейского

Главное: В Херсонской области в лесу было обнаружено повышенное тело мужчины. Им оказался сотрудник правоохранительных органов.

Детали: а Херсонщине полиция устанавливает обстоятельства смерти сотрудника Управления патрульной полиции, которого обнаружили повешенным в лесу. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

«24 октября около 12:30 в территориальное подразделение полиции г. Алешки обратился 59-летний мужчина. Он сообщил, что во время прогулки по лесу обнаружил тело повешенного мужчины. Во время выезда на место происшествия следственно-оперативной группы выяснилось, что умерший — 32-летний сотрудник Управления патрульной полиции в Херсонской области», — говорится в сообщении.

На место срочно выехало руководство областного главка полиции, Управления патрульной полиции и представители управления внутренней безопасности.

При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено.

Открыто уголовное производство, в рамках которого проводятся необходимые экспертизы и другие следственные действия для установления обстоятельств смерти патрульного полицейского.

Также о происшествии сообщили Государственное бюро расследований.

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