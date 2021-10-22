В Житомирской области освятили новый храм УПЦ

Главные новости за 22 октября 2021 года
Коронавирус может остаться с нами навсегда, — Минздрав
Украинцам рассказали, когда ждать тотального локдауна по стране
Тепло для киевлян подорожает на 50%
Стало известно, как будет работать транспорт в Киеве во время локдауна
Надежда Савченко пыталась проникнуть в Украину с поддельным COVID-сертификатом
Киевские школьники досрочно идут на осенние каникулы
В дом замглавы ОП бросили коктейль «Молотова»
Путин встревожился из-за открытия дверей НАТО для Украины
Украинцы будут повторно проходить полный курс вакцинации от коронавируса, — Минздрав