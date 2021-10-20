В Киеве произошло масштабное газовое ЧП

Главное: В Киеве произошла авария. Без газа остались 93 дома.

Детали: Крупное ЧП произошло в Киеве. О нем сообщает «Киевгаз».

Информируется, что без газа остались 93 многоквартирных домов в Шевченковском районе.

Причина произошедшего – авария на территории национального заповедника «София Киевская».

Отмечается следующее: «19 октября во время проведения плановых работ с отрезки распределительного газопровода на территории национального заповедника «София Киевская» произошло аварийное отключение шкафного газорегуляторного пункта, что привело к снижению давления газа в сети».

Как стало известно, для предотвращения аварийной ситуации газоснабжение было приостановлено.

Проходит ликвидация аварии. Это может занять несколько дней.

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