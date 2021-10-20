В Украине сделали рекордное число уколов от коронавируса за сутки

Главное: В Украине за сутки сделали 226 587 прививок от коронавируса. Это рекордный показатель.

Детали: Вакцинация от коронавируса в Украине набирает обороты. Данные по итогам вторника, 19 октября, приводит министерство здравоохранения.

Отмечается, что было сделано рекордное число уколов: вакцину получили 226 587 человек.

Как стало известно, одну дозу вакцины получили 142 141 желающий, а полностью были иммунизированы84 446 человек.

За все время в Украине уже привили 8 207 903 людей: одну дозу вакцины получили 8 207 901 человек, а два укола – 6 658 010 желающих.

С начала кампании было сделано 14 865 911 прививок.

В тему: Ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине продолжается.