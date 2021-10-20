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Новости > Китайский производитель мобильных телефонов будет делать электромобили

Китайский производитель мобильных телефонов будет делать электромобили

Александр Панько
20.10.21 06:59
92
Китайский производитель мобильных телефонов будет делать электромобили

Главное: Китайская компания Xiaomi хочет производить электромобили. Произойдет это в ближайшие годы.

Детали: Известный китайский производитель мобильных телефонов и гаджетов компания Xiaomi заявила о грядущем выпуске собственных электромобилей. Об этом пишет издание MyDrivers, ссылаясь на встречу руководства корпорации с инвесторами.

Информируется, что генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь сообщил о том, что массовое производство первого электромобиля начнется в первой половине 2024 года.

Отмечается, что пока характеристики будущего автомобиля не раскрываются.

Также стало известно, что в Xiaomi хотят сделать его частью экосистемы, в которую входят устройства от смартфонов до умного дома.

Сообщается, для создания электрокара Xiaomi уже создан научно-исследовательский центр в пригороде Пекина, где работают 453 специалиста.

Резюмируется, что производства могут быть развернуты на сторонних мощностях.

В тему: Илон Маск за один вечер поставил сразу два исторических рекорда.

Тэги: Китай, мир, транспорт, электромобиль, технологии, Xiaomi

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