Митрополит Антоний рассказал о псалме, который нужно читать для принятия верного решения

Главное: Третий псалом — это история преображения души, ее пробуждения. В нем весь спектр чувств псалмопевца: от сильнейшего волнения, отчаяния до полного умиротворения.

«Псалом написан царем Давидом в сложнейший период его жизни — во время бегства от Авессалома. Вся трагичность ситуации в том, что Авессалом был родным сыном царя Давида и возглавил мятеж против своего отца, желая силой занять престол. Сын стал гонителем и предводителем врагов собственного отца. Царь не находит себе места и утешения ни среди людей, ни в полном уединении. Только мысль о Боге возвращает его к жизни. Псалмопевец вспоминает о Господе и бросается в своем несчастье к Его ногам», — сказал владыка.

Архиерей подчеркнул, что как бы ни были тяжелы обстоятельства жизни, нельзя отчаиваться.

«Отчаяние — признак того, что человек забыл о Боге, отступил от Него. Господь — наше прибежище во всех напастях, защита в житейских бурях и невзгодах, Свет в любой тьме. Нет у нас другой помощи, кроме Всесильного Бога», — отметил он.

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«Через страх, боль и мучения к наивысшей сладости и вершине — Божией истине. Любовь, приобретенная в мучительном преображении души, делает непобедимыми. Мудрость Божия пребывает в любящем Господа сердце, становится путеводной звездой и помогает принимать правильные решения в любой жизненной ситуации», — подытожил митрополит Антоний.