В Раде ужесточат пропускной режим

Главное: Глава медицинского комитета ВРУ Михаил Радуцкий заявил, что в здание парламента будут пропускать по новым правилам. Депутатов, их помощников, работников аппарата ВР, журналистов и других будут пускать только с COVID-сертификатом или тестом.

Детали: Верховная Рада рассмотрит постановление о строгом пропускном режиме из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил глава медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий на согласительном совете в понедельник, 18 октября.

«Народные депутаты и все, кто работает в Верховной Раде (журналисты, помощники, аппарат), должны выполнять такие же требования, как мы требуем от других граждан. Должен быть сертификат вакцинации или ПЦР-тест, или антиген-тест. Это нормально, это применяется во всех парламентах. Это постановление будет отсрочено, потому что нам надо обеспечить аппарат Верховной Рады считывающими устройствами, Минцифры обещает в ближайшее время дать», — сказал Радуцкий.

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