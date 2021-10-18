Архиепископ УПЦ рассказал, как нужно вести себя в затруднительных ситуациях

Главное: В любых конфликтах лучше всего «работает» Евангелие.

«Господь говорит простые, казалось бы, наставления — достаточно очевидные и лежащие на поверхности, известные ещё из Ветхого Завета: „Ка́к хотите, чтобы с вами поступали люди, та́к и вы поступайте с ними“ (Лк. 6, 31). Но дальше даёт уже совершенно новую заповедь — заповедь не справедливости, потому что „ты — мне, я — тебе“ — это принцип справедливости, когда соблюдается баланс и паритет добрых дел», — сказал архиепископ Иона.

Владыка привел из Евангелия удивительные и очень важные слова Христа: «Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и грешники любящих их любят и... дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы люби́те врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего» (Лк. 6, 32-35)«.

«Действительно, если давать взаймы только тем, от кого надеемся получить обратно, в чём наша заслуга? И если помогаем только тем, кто помогает нам, то это, и правда, больше базарный и торговый принцип, принцип „натурального обмена“ добрыми делами. Но Господь учит, что нужно поступать с людьми по-доброму, не ожидая от них ничего в ответ», — считает архиерей.

Далее архиепископ приводит слова апостола Павла: «Если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его». То есть сделай твоему врагу доброе дело, и, поступая так, продолжает Апостол, ты тем самым собираешь на голову своего врага «горячие уголья» (См. Рим. 12, 20).

«Казалось бы, слова жестокие. Но святые отцы трактуют их в том ключе, что горящими угольями апостол Павел называет жжение совести. Если человек поступает по-евангельски и не только не отвечает злом на зло — но, напротив, добрыми делами и добрым отношением к обидчику, причём подчёркнуто добрым, постоянно добрым и деятельным, то тот, кто чувствует в данный момент вражду, обязательно изменится.

Потому что у всех есть совесть. Она может находиться в состоянии дремлющем либо более или менее активном, но непременно активизируется, когда человек видит парадоксальное к себе отношение. Он, может быть, и сам понимает, что относится к нам с неприязнью, по делу или без, но если в ответ на своё отношение — ярко выраженное и проявляемое — увидит, что поступаем по-другому, что всё равно его любим и с любовью терпим его немощь, творим ему добро, не отвечаем на зло злом и злым отношением, то совесть его непременно включится», — сказал владыка.

Архиепископ Иона отмечает, что в любых конфликтах лучше всего «работает» Евангелие.

«Не какие-то предусмотренные заранее поступки, правильно построенные фразы или интонации, а только слова Христа. И если по-доброму относиться к тем, кто имеет к нам неприязнь, человек обязательно меняется. Даже если нет возможности показать каким-то образом своё тёплое отношение, хотя бы дома и в храме начните за него особенно и усердно молиться. Конечно, не ставить свечки вверх ногами или желать какого-то вразумления („Господи, вразуми ж Ты его!“), а молиться с любовью: „Господи, помоги этому человеку! Сделай ему благо, подкрепи его!“ Я знаю множество случаев, когда люди начинали именно так поступать с теми, с кем у них были неприязненные отношения, и Господь Сам вмешивался в ситуацию и всё управлял во благо», — пояснил иерарх УПЦ

В завершении владыка пожелал помнить слова Христа и не только творить добро за добро и не отвечать злом на зло, но и на зло отвечать лишь добром и любовью.