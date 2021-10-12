Священник рассказал о духовном смысле таинства Причастия

Главное: Причастие — это Божественная трапеза, на которую приглашает сам Господь.

«В Церкви главное не поставить свечу, не зайти в храм на молитву, а самое главное в Церкви и ради чего она существует — это таинство Святого Причастия. Что это такое — тяжело объяснить современному человеку, но, я думаю, каждый знает, что если с кем-то разделили трапезу или просто выпили кофе, то становимся ближе друг к другу», — отметил отец Нестор.

По словам священника, Причастие — это Божественная трапеза, на которую приглашает сам Господь. Он отметил, что Причастие можно назвать Бескровной Жертвой, которая была принесена на кресте Иисусом Христом и которая каждый раз повторяется в таинстве Святого Причащения.

«Это таинство установил Спаситель Иисус Христос перед своей смертью. На пасхальной вечере Он взял в руки хлеб, благословил его и сказал: «Ешьте, это — Мое тело». Взял чашу с вином и сказал: «Пейте, это — кровь Моя, которая проливается за грехи всех людей, творите это в память обо мне», — напомнил священник.

Протоиерей Нестор Коломиец отметил, что в различных языческих религиях было жертвоприношение, целью которого было умилостивить божество. По его словам, эти жертвоприношения были прообразом крестной смерти Иисуса Христа, принесшего себя в жертву во искупление грехов всего человечества.