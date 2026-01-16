Зеленский провел встречу с Залужным

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января провел встречу с экс-главнокомандующим Вооруженных сил Украины и послом в Британии Валерием Залужным. Об этом сообщил сам Зеленский.

Зеленский отметил, что во время встречи поблагодарил Залужного за его работу в команде Украины. По словам президента, темой обсуждения были дипломатические задачи, которые актуальны сейчас и могут усилить Украину.

«И важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши национальные интересы, наших людей», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце декабря некоторые украинские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Валерий Залужный в январе якобы готовится покинуть пост посла Украины и покинуть Лондон. По их данным, он якобы обсуждал это с Зеленским во время визита президента в Британию.

Позже пресс-секретарь Залужного Оксана Тороп в комментарии РБК-Украина сообщила, что эта информация от СМИ не соответствует действительности. По ее словам, ничего не изменилось, планов покидать дипломатическую должность у экс-главы не было.