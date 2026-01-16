Путин сделал очередное заявление о «целях» России в Украине

Россия продолжит и впредь «последовательно добиваться своих целей» в Украине. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщают российские пропагандистские СМИ.

«Москва надеется, что Киев поймет необходимость устойчивого мира, и пока этого нет, она продолжит последовательно добиваться поставленных целей», — утверждает глава кремлевского режима.

По его словам, для мира в Украине якобы следует «вернуться к обсуждению новой архитектуры безопасности», которую предлагала страна-агрессор.

«Россия неоднократно выступала с инициативами построения надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности. Считаем, что к их предметному обсуждению можно было бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто, и чем скорее, тем лучше, мирное урегулирование конфликта в Украине», — сказал он.

По его словами, «именно к долгосрочному и устойчивому миру, надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого, и стремится наша страна».

«Кризис вокруг Украины — прямое следствие игнорирования интересов России, создания угроз российской безопасности», — уверяет Путин.

