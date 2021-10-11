Вице-премьер Стефанишина заблокировала мораторий на экспорт лома: в чьих интересах играет «европейский интегратор»?

Вице-премьер-министр Украины по евроинтеграции Ольга Стефанишина заблокировала принятие моратория на экспорт металлолома, который подготовило Министерство экономики Украины. Хотя своими действиями она одновременно играет и против Европы, и против собственной промышленности. Об этом пишет телеграмм-канал Шептун, сообщают «Версии».

Как стало известно, именно Стефанишина подтолкнула Владимира Зеленского оставить без рассмотрения письмо металлургов в адрес президента, в котором они призывали гаранта запретить экспорт лома, поскольку он приведет к дефициту сырья, остановкам заводов и увольнению десятков тысяч людей.

«Стефанишина на встрече с европейцами заявила, что один из приоритетов правительства — всесторонняя помощь бизнесу с декарбонизацией. А на прошлой неделе она доказывала президенту Зеленскому, что временный запрет на экспорт лома Украине не нужен. В этой связи есть вопрос: без лома не будет декарбонизации. Так зачем же она своими руками создает в Украине дефицит стратегического сырья и ждет, когда наши заводы остановятся?», — задаются вопросом журналисты.

Также, как известно, временный мораторий на экспорт лома не может нарушить наши европейские договоренности, потому что в постановлении Минэкономики четко указано: на ЕС этот запрет не распространяется. По сути, речь идет о запрете экспорта нашего лома в две страны — Турцию и российский анклав ПМР, которые выгребают 99% нашего сырья.

«Итак, вопрос третий, самый важный: в чьих же интересах играет госпожа Стефанишина, и сколько ей занесли экспортеры лома, чтобы она проталкивала антигосударственную позицию напрямую президенту Зеленскому?», — резюмируют журналисты.