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Новости > Стало известно, кто развалил группу The Beatles

Стало известно, кто развалил группу The Beatles

Агата Кловская
11.10.21 19:32
460
Стало известно, кто развалил группу The Beatles

Главное: Пол Маккартни рассказал, кто развалил группу The Beatles. Это Джон Леннон.

Детали: Экс-лидер группы The Beatles Пол Маккартни выступил со скандальным заявлением. Музыкант рассказал, кто развалил их коллектив.

Его цитирует издание The Guardian.

Он поведал: «Я не провоцировал раскол группы. Однажды Джон Леннон вошел в комнату и сказал: Я ухожу из The Beatles».

Британец подчеркнул, что тот период был самым трудным в его жизни.

Пол Маккартни добавил: «Наш менеджер запретил нам рассказывать правду, пока не будут заключены нужные сделки. В течение нескольких месяцев нам приходилось притворяться. Это было странно, потому что мы все знали, что это конец The Beatles, но мы не могли просто уйти».

Музыкант признался: «Мне надоела эта ситуация и я выпустил кошку из мешка. Из-за этого многие решили, что именно я был виновником распада. Но если бы Джон Леннон не ушел, музыкальный путь группы мог быть намного длиннее».

Также он отметил: «Дело в том, что он начал новую жизнь с Йоко Оно. Джон всегда хотел как бы вырваться из общества, потому что, знаете, его воспитывала тетя Мими, которая была довольно репрессивной, поэтому он всегда стремился вырваться».

В тему: Пол Маккартни выпустил необычный музыкальный альбом, записанный на карантине.

Тэги: мир, Джон Леннон, культура, Пол Маккартни, The Beatles

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