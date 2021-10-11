Главное: На Украину надвигаются магнитные бури. Их будет две до конца месяца.

Детали: До конца октября украинцев ожидают две магнитные бури. О них поведали специалисты.

Так, магнитная буря средней силы обрушится на нас уже во вторник 12 октября. Наиболее опасным будет время с полуночи до часу дня.

Через неделю, 19 октября, прогнозируется еще одна повышенная солнечная активность такой же силы.

Эксперты предупреждают, что подобное поведение Солнца может быть опасным для метеозависимых и пожилых людей.

Вероятны следующие симптомы: головная боль и головокружение, тошнота, боль в сердце и суставах, обострение хронических заболеваний, повышенное артериальное давление, бессонница или же, наоборот, сонливость.

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