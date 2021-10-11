ДТП с участием Собчак получило неожиданное последствие для ее подписчиков

Главное: После ДТП с участием автомобиля, в котором она была пассажиркой, российская телеведущая Ксения Собчак приостановила работу над проектами, выходящими на ее канале в YouTube.

Детали: 11 октября канал российской журналистки Ксении Собчак в YouTube перестал обновляться. Как сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источник, в первую очередь это касается выпуска проекта «Осторожно: Собчак».

По данным издания, как правило, по понедельникам публикуются интервью и документальные фильмы, но сегодня утром на ее канале не появился ни один из проектов.

В тему: Вечером 9 октября в России на трассе между Адлером и Красной Поляной Mercedes, в котором местная телеведущая и политик Ксения Собчак направлялась в аэропорт, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. В результате столкновения погибла 35-летняя женщина, еще два человека пострадали.