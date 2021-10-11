В крови Полякова нашли следы наркотика, используемого для лечения героиновой зависимости

Главное: В крови умершего нардепа Антона Полякова обнаружили следы метадона. Правоохранители считают, что он мог принимать наркотик либо сам, либо был кем-то отравлен.

Детали: Перед смертью народный депутат Украины Антон Поляков употреблял метадон. Как сообщает «Украина 24» со ссылкой на директора департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артема Шевченко, на данный момент правоохранители не знают, каким образом он попал в организм жертвы.

«Из новых данных единственное, что можно сказать, — что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон. Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, — еще будет устанавливаться после глубоких исследований», — рассказал он, подчеркнув, что на данный момент рассматривается две версии произошедшего.

«Версии две — либо был преступный характер смерти, либо нет. Либо он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть», — заключил Шевченко.

Справка: Метадон — синтетический лекарственный препарат из группы опиоидов, применяемый как анальгетик, а также при лечении наркотической зависимости, в частности, как заместитель героина. По причине медленной скорости выведения метадона из организма контролировать его терапевтическую дозу очень сложно, что обусловливает риск частых передозировок. Признаки передозировки включают в себя тошноту и рвоту, головокружение, избыточную седацию, невнятную речь, пену изо рта и т. д. При этом при передозировке могут присутствовать такие осложнения, как угнетение дыхания, подавление кровообращения (гипотензия и брадикардия) вплоть до остановки сердечной деятельности и смерти.

В тему: В ночь на 8 октября 2021 года в Киеве умер народный депутат Антон Поляков.

По данным Киевской городской прокуратуры, причиной смерти стала острая коронарная недостаточность.