В ВОЗ заявили, что мир уже прошел «экватор» пандемии коронавируса

Главное: Мир уже практически прошел 60% пандемии коронавируса. Так считают эксперты ВОЗ.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения оценили ситуацию с пандемией коронавируса. Эксперты считают, что мир уже прошел 60% пути борьбы с заразой, пишет издание Sonntags Blick.

Так, ведущий научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан информировала, что в некоторых регионах нашей планеты уже высокий процент вакцинированного населения – 70-80%.

Впрочем, она отметила, что в Африке полностью иммунизированы менее 4% населения.

Она говорит: «Надеюсь, что мы скоро преодолеем 60% пути нашей борьбы. Не исключено, что нам придется взбираться еще на одну неожиданную гору. Было бы преждевременно говорить о том, что мы скоро пересечем финишную черту, это не так. Чем дольше мы будем мириться с этой ситуацией, тем выше риск появления новых вариантов коронавируса».

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