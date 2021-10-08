Священник объяснил, можно ли крестить детей с именами, которых нет в святцах УПЦ

Главное: Священники могут крестить людей с именами святых, которых нет в наших святцах, но есть в святцах других Православных Церквей.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом спикер Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич написал в Телеграм.

Священник рассказал, что к нему обратились с просьбой крестить девочку с именем Оливия, которого в святцах УПЦ нет. Однако, святая мученица с таким именем есть в Румынском православном церковном календаре - день памяти 5 марта, которая пострадала за Христа во II веке в северо-итальянском городе Брешиа. Также есть святая Оливия Палермская, жившая в V веке. Ее память совершают 10 июня в Католической церкви, также этот праздник есть в греческих синаксариях.

«Таким образом, это две святые времен еще неразделенной Церкви, а значит и мы - православные, можем их принимать. Добавлю, что существует решение Синода, где говорится о том, что следует принимать имена христиан из других Православных Церквей, как они у них приняты, даже если они не характерны для нас. Также мы можем крестить людей с именами святых, которых нет в наших святцах, но есть в святцах других Православных Церквей», - объяснил отец Николай.

Священник напомнил, что в нашей Церкви принято давать детям при крещении те имена, которые есть в церковном календаре, то есть чтобы был святой или святая с таким же именем. Это необходимо для того, чтобы человек имел одноименного небесного покровителя.

«Важно, чтобы был святой покровитель. Например, в последнее время у нас стало популярным женское имя - Злата. У нас такой святой нет, но есть в Болгарской Церкви – святая Злата Меглинская. Так и крестим в честь этой болгарской святой», - подытожил протоиерей Николай Данилевич.

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