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Новости > Названа официальная причина масштабного сбоя в работе Facebook

Названа официальная причина масштабного сбоя в работе Facebook

Александр Панько
05.10.21 12:22
480
Названа официальная причина масштабного сбоя в работе Facebook

Главное: Инженеры Facebook озвучили официальную причину самого крупного сбоя в истории компании. По их словам, это произошло из-за изменения конфигурации маршрутизаторов.

Детали: Специалисты компании Facebook Inc официально назвали причину глобального шестичасового сбоя в работе всех сервисов — Facebook, Instagram и Whatsapp. Об этом идет речь в специальном заявлении, размещенном на портале Facebook Engineering.

По их мнению, самый крупный сбой в истории произошел 4 октября из-за изменения конфигурации маршрутизаторов.

«Наши инженерные группы узнали, что изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между нашими центрами обработки данных, вызвали проблемы, которые прервали установленные связи.

Это нарушение сетевого трафика обусловило каскадное влияние на способы связи наших центров обработки данных, в результате чего предоставление пользователям наших услуг было приостановлено...

У нас также нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого сбоя. Мы приносим извинения всем пострадавшим и работаем над тем, чтобы лучше понять, что произошло, чтобы мы могли продолжать делать нашу инфраструктуру более устойчивой», — заявили специалисты компании.

В тему: Накануне произошел масштабный сбой в работе соцсетей.

Марк Цукерберг потерял огромную сумму из-за сбоя в работе Facebook.

Тэги: общество, Facebook, мир, Марк Цукерберг, соцсети, сбой

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