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Новости > «Почти как монетку бросить»: швейцарские ученые раскрыли секрет вечной жизни

«Почти как монетку бросить»: швейцарские ученые раскрыли секрет вечной жизни

Александр Панько
02.10.21 13:11
58
«Почти как монетку бросить»: швейцарские ученые раскрыли секрет вечной жизни

Главное: После 110 лет жизни риск смерти от тех или иных причин перестает увеличиваться. Таким образом, по мнению ученых, при определенных условиях человек может жить вечно.

Детали: Исследователи из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне и Технологического университета Чалмерса проанализировали данные о более чем 1100 долгожителях из 13 стран, полученные из Международной базы данных продолжительности жизни, а также дополнительную информацию об итальянских и французских долгожителях. Как сообщает Lenta.ru, выяснилось, что риски смерти возрастают до 108-110 лет, после чего выходят на плато и составляют примерно 50%.

По словам ведущего автора исследования Энтони Дэвисона, «после 110 лет можно считать, что прожить еще один год — это почти как монетку бросить».

По оценкам исследователей, при соответствующем уровне развития медицины человек будет способен дожить минимум до 130 лет уже в XXI веке. Однако этот шанс, отмечает Дэвисон, один на миллион.

В то же время этот возраст не является пределом, подчеркивают ученые, экстраполяция полученных результатов означает, что продолжительность жизни человека не ограничена.

В тему: В мае 2021 года исследователи из Сингапура, России и США пришли к выводу, что максимальная теоретически возможная продолжительность жизни человека составляет 150 лет.

Спустя месяц ученые опровергли миф, согласно которому молодость и жизнь человека при определенных условиях можно продлевать почти неограниченно. По последним данным, у людей и родственных им животных уровень смертности в позднем возрасте строго определяется биологическими свойствами организма.

Напомним: По данным Всемирной организации здравоохранения, продолжительность жизни в мире за 20 последних лет выросла на шесть лет.

По подсчетам американских ученых, к 2100 году средний возраст жизни человека превысит 120 лет. При этом каждый десятый сможет дожить до 130 лет.

Тэги: смерть, жизнь, наука, Швейцария, исследование, возраст

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