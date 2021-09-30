«Заря» потерпела второе поражение в Лиге конференций

Главное: Во втором туре группового этапа Лиги конференций луганская «Заря» дома играла против итальянской «Ромы». Поединок завершился крупной победой гостей — 3:0.
Детали: Сегодня, 30 сентября, состоялись очередные матчи группового этапа Лиги конференций. Луганская «Заря» в Запорожье принимала римскую «Рому». Гости считались явным фаворитом, что и доказали на футбольном поле.
Уже на седьмой минуте Эль-Шаарави вышел один на один с Мацапурой и не оставил шансов голкиперу. После этого гости имели еще несколько отличных моментов до перерыва, но в раздевалки команды ушли при счете 1:0 в пользу «Ромы».
Зато в середине второй половины встречи Смоллинг удвоил преимущество своей команды, а спустя всего лишь две минуты Абрахам поставил точку в матче — 3:0 в пользу «ромы».
В другом матче нашей группы норвежский «Буде-Глимт» и софийский ЦСКА сыграли вничью 0:0.
Турнирная таблица в группе С:
1. «Рома» — 2 игры / 6 очков;
2. «Буде-Глимт» — 2 / 4;
3. ЦСКА (Болгария) — 2 / 1;
4. «Заря» — 2 / 0.
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