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Новости > Под Киевом состоялся фестиваль конно-трюкового искусства «Кентавры»

Под Киевом состоялся фестиваль конно-трюкового искусства «Кентавры»

Агата Кловская
30.09.21 20:47
244
Под Киевом состоялся фестиваль конно-трюкового искусства «Кентавры»

25 и 26 сентября 2021 г. в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») состоялся фестиваль конно-трюкового искусства «Кентавры». Это фестиваль, который проходит ежегодно в Древнем Киеве, — единственное в Украине мероприятие, объединяющее ведущих конных каскадеров, которые представляются нашу страну на международных соревнованиях и участвуют в мировых шоу-программах. Организаторы фестиваля: «Парк Киевская Русь», Объединенная Лига профессиональных конных каскадеров Украины.

В течение двух дней отважные всадники и всадницы, взрослые и совсем юные, соревновались в искусстве верховой езды и джигитовки, поражая зрителей своим мастерством, демонстрируя полное взаимопонимание и взаимодействие с лошадью. На полном скаку виртуозные наездники проскальзывали под конем, выстраивали «пирамиды», разворачивались в седле задом наперед, вверх ногами. Кроме обязательной конкурсной программы участники соревнований поразили гостей Древнего Киева зрелищными показательными выступлениями, демонстрируя публике свои непревзойденные таланты.

Только в Древнем Киеве гости воочию могли увидеть такие головокружительные трюки как «французские кресты», «арабески», «обрывы», «пистолеты» и многое другое.

В перерывах между соревнованиями программа дополнялась конкурсами, играми, а также выступлениями конно-трюкового театра Древнего Киева.

В воскресенье, 26 сентября, состоялось торжественное награждение победителей соревнований.

Поздравляем победителей в следующих категориях:

Юниоры, младшая группа:
1 место — Панасенко Евгения,
2 место — Бугаенко Леся.

Юниоры, средняя группа:
1 место — Шовкова Полина,
2 место — Панасенко Катерина,
3 место — Шульга София.

Юниоры, старшая группа
1 место — Лопаенко Марта,
2 место — Тодорович Валерия.

Женщины
1 место — Балюк Татьяна,
2 место — Гирич Анастасия,
3 место — Лямцева Мария.

Мужчины
1 место — Клевицкий Алексей,
2 место — Андреев Руслан,
3 место — Панасенко Владислав.

Призерами зрительских симпатий стали:
Колиух Валентин, Нагорная Ольга, Борисенко Катерина.

Также организаторы приносят огромную благодарность судьям: Ярмусю Леониду, Марченко Наталии, Гудыму Виталию и Юрчишину Олегу.

Тэги: Киев, Парк Киевская Русь

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