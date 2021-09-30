Ляшко пообещал не увольнять украинцев, отказавшихся от вакцинации, а просто лишать их зарплаты

Главное: Работники некоторых сфер, для которых вакцинация является обязательной, в случае отказа будут отстранены от выполнения обязанностей на время карантина. По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, за этот период им не будет выплачиваться заработная плата.

Детали: Работников определенных профессий не будут увольнять, если они не прошли вакцинацию от COVID-19. Как сообщает Espreso, по словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, речь идет об отстранении от работы на период действия карантина без сохранения зарплаты.

Он отметил, что обязательная вакцинация начнет действовать в Украине в ближайшее время. Сейчас министерство продолжает работу над приказом, который будет регулировать этот вопрос.

«Обязательная вакцинация говорит о том, что определяется перечень профессий, которые допускаются к работе, если есть прививки. Или ты вакцинируешься полным курсом и приходишь на работу. Или ты не вакцинируешься и не приходишь на работу», — заключил Ляшко.

Между тем, как сообщается на официальном сайте Минздрава, он подготовил проект приказа, которым утверждается перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам при отсутствии абсолютных медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок.

Согласно проекту документа обязательным профилактическим прививкам против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на период действия карантина подлежат работники: центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений; местных государственных администраций; учреждений высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

В тему: 22 сентября 2021 года Виктора Ляшко заявил об обязательной вакцинации от коронавируса для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.