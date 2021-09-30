Можете сообщить своему президенту, что коррупция в Украине не сопоставима ни с одной из стран ЕС, – аудитор

Главное: Аудитор Европейского союза Юхана Партс, ответснвенный за подготовку отчета Европейской палаты аудиторов, в котором говорилось, что в Украине по-прежнему широко распространена большая коррупция, назвал Украину уникальной страной. По его словам, коррупция в нашей стране носит эндемический характер и не сравнится ни с одной страной Евросоюза.

Детали: Европейский аудитор Юхан Партс считает, что в Европейском союзе нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине. В интервью «Интерфакс-Украина» он обратил внимание на взаимосвязь между ВВП на душу населения и индексом коррупции в стране.

«Если вы положите эти два показателя вместе — Украина и ВВП на душу населения — может быть, я ошибаюсь — это около $5 тысяч в год, в Польше — $18 тысяч, в Эстонии — $23 тысячи. А ведь все мы начали в 1992 году с одной и той же стартовой точки. Это — результат влияния коррупции», — заявил Партс, добавив, что Украина является уникальной страной.

«Я думаю, что Украина уникальна. Если вы посмотрите на данные, то эта страна должна быть очень богатой, но эта небольшая группа людей стала настолько богатой, что они смогли взять в заложники всю страну. А Украина должна быть очень богатой страной», — считает он.

Говоря о самом докладе, аудитор подчеркнул, что «всем очень хорошо известно, что успешная борьба с коррупцией, установление устойчивого верховенства права абсолютно необходимы для достижения хороших результатов в любой другой области политики».

По словам аудитора, «именно большая коррупция является причиной так называемой ситуации захвата государства». «„Захват государства“ означает, что кто-то, вы называете их олигархами, мы — тоже, или группа людей используют свое положение и различные инструменты — средства массовой информации, политику, управление, государственные предприятия — в своих личных интересах. И главный вопрос, критический вопрос нашего отчета — насколько политика ЕС действительно сосредоточена на этом главном ядре причин великой коррупции», — объяснил эксперт.

Партс также считает, что в Украине существуют риски отката в сфере реформ, в частности тех, которые направлены на борьбу в сфере коррупции, и ЕС при предоставлении любой помощи должен четко прописывать условия, выполнение которых направлено на искоренение этого явления.

«В нашем отчете есть рекомендации в отношении своего рода всеобъемлющего способа как сосредоточить внимание на этих коренных причинах такого рода коррупции, которая, как мы сказали, представляет собой захват государства», — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, сколько стран в ЕС коррумпированы так, как Украина, и в котором содержался посыл на высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что легко обвинять Украину в коррупции, так как ни одна страна не является полностью от нее свободной, Партс обратился к источникам в свободном доступе, таким, как Transparency International, Индекс мирового управления, данные МВФ.

«Вы можете сообщить своему президенту, что есть столько объективных индикаторов, что, посмотрев на них, я думаю, можно сказать, что ситуация в Украине несопоставима ни с одной из стран-членов ЕС», — заявил аудитор, признав, что Зеленский был прав, когда утверждал, что коррупция есть везде.

«Но в украинском случае эта ситуация эндемичная. И никто не оспаривает, что это не так — это эндемичная, широко распространенная ситуация, ситуация с захватом государства. И по этому вопросу есть консенсус среди исследователей, международных организаций, многих правительств, которые на двусторонней основе работают с Украиной — их мнение очень консенсусное», — заключил Партс.

В тему: 29 сентября народный депутат Украины, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил в эфире одного из телеканалов, что коррупция «зашита в ДНК» украинцев.