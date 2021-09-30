Бритни Спирс впервые за много лет может стать самостоятельной

Главное: Известная американская певица Бритни Спирс избавилась от почти 15-летнего опекунства со стороны своего отца, которого она обвиняла в насилии. До конца года она может вернуть себе все деньги и имущество.

Детали: Суд в Лос-Анджелесе постановил отстранить отца Бритни Спирс от опекунства над ней. Как сообщает Associated Press, судья Бренда Пенни, выслушав аргументы сторон, заявила, что нынешняя ситуация «отражает токсичную обстановку, которая требует отстранения Джеймса Спирса».

Контроль за финансами певицы временно передан ее бухгалтеру, а опекуном временно стал менеджер Джоди Монтгомери.

Отметим, что сама Спирс не участвовала в слушаниях.

Заседание по вопросу о полном прекращении опекунства над ней состоится 12 ноября.

Справка: Бритни Спирс находится под опекой отца с 2008 года, когда она попала в психиатрическую больницу на фоне проблем с алкоголем и наркотиками. Спустя 13 лет певица решила, что хочет распоряжаться жизнью самостоятельно. Все это время он контролировал ее имущество, карьеру и другие аспекты личной жизни.

В тему: В середине 2021 года Бритни Спирс в ходе судебного процесса заявила, что отец разрушил ее жизнь. «Если это не насилие, то тогда я не знаю, что такое насилие в вашем понимании», — заявила певица.

Менее чем через месяц полиция Южной Калифорнии выдвинула против Спирс обвинение в избиении домработницы. При этом заявительница, по сути, не пострадала.

В сентябре Бритни Спирс сообщила о помолвке с фитнес-тренером Сэмом Асгари, который младше нее на 12 лет.