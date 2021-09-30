Эксперты отвели «Динамо» и «Шахтеру» последние места в их группах Лиги чемпионов

Главное: «Динамо» и «Шахтеру» предрекают последние места в их группах Лиги чемпионов. Прогноз дали эксперты.

Детали: После двух туров группового раунда Лиги чемпионов эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill обновили свои котировки. Они оценили шансы киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» пройти дальше.

Увы, украинским командам предрекают последние места в их группах.

На квалификацию «Динамо» (1 очко в активе) в плей-офф ставят лишь 9 к 1. Первое место в квартете отводят «Баварии» (6 очков), на которую ставки уже не принимаются. Вторую позицию отводят «Бенфике» (4 очка) – 1,53 к 1, а третье место пророчат «Барселоне» (0 очков) – 2,75 к 1.

На квалификацию «Шахтера» (1 очко) ставят 11 к 1. Первое место отдают «Реалу» (3 очка) – 1,04 к 1. Вторую позицию пророчат «Интеру» (1 очко) – 1,28 к 1, а третье место видят за «Шерифом» (6 очков) – 3,25 к 1.

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