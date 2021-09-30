В Минздраве рассказали о вакцинации детей от коронавируса

Главное: Министерство здравоохранения Украины не планирует проводить национальную кампанию по вакцинации детей и подростков до 18 лет. Однако родители могут сделать ее самостоятельно в том случае, если инструкция к вакцине это позволяет.

Детали: Украинцы в возрасте от 12 до 18 лет могут сделать прививку вакциной, инструкция к которой это позволяет. .Но, как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, проводить такую кампанию в национальном масштабе пока не будут.

«Минздрав рассматривал такую возможность, но мы не приняли решения в национальном масштабе. Относительно людей до 18 лет мы не запрещаем их вакцинировать, их можно вакцинировать, но мы не делаем это массовой кампанией», — цитирует чиновника «Интерфакс-Украина».

Ляшко подчеркнул, что приоритет вакцинальной кампании — «это защита украинцев и предотвращение тяжелого течения, под наибольшим риском люди старшего возраста», так как 80% всех летальных случаев от COVID-19 были у людей старше 60 лет, при этом 98% умерших от COVID-19 не были вакцинированы.

При этом Ляшко особо подчеркнул, что вакцинировать детей старше 12 лет можно только той вакциной, инструкция к которой разрешает такую вакцинацию.

В тему: Разговоры о вакцинации всех детей, не только старше 12 лет, начались еще в августе 2021 г.