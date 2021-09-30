Власти Непала решили узнать, сколько в стране представителей «третьего» пола

Главное: При переписи населения гражданам Непала впервые в истории предложили для выбора третий вариант в графе «пол».

Детали: В ходе переписи населения, которая началась в Непале 26 сентября, специалисты Центрального статистического бюро опросили около 30 млн человек, предложив им три варианта при заполнении графы «пол». Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, представители ЛГБТ-сообщества, которых в стране насчитывается около 900 тысяч, одобрили этот жест и считают, что он гарантирует улучшение их жизни в стране.

По их мнению, многие непальцы в прошлом боялись заявить о своей ориентации, однако теперь это может измениться.

В тему: В 2013 г власти дали согласие на то, чтобы третий пол фигурировал в официальных документах, тогда же начали выпускать и новые типы паспортов, в которых помимо мужского и женского пола появился третий вариант — «другой» (в таких паспортах указывается O, что обозначает «other»).