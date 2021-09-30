Стало известно, кто сможет воочию увидеть Олимпийские игры в Пекине

Главное: Зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 году пройдут без зрителей из других стран.

Детали: Власти Китая окончательно определились с форматом допуска на зимние Олимпийские игры 2022 года иностранных болельщиков. Как сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета, наблюдать за соревнованиями смогут только жители материкового Китая после прохождения специальной антиковидной проверки.

Все спортсмены, не завершившие вакцинацию от коронавируса, должны будут пройти 21-дневный карантин по прибытию в Пекин.

Организаторы также представили план «замкнутого цикла», который будет касаться пребывания спортсменов в Олимпийском городке. В частности, их передвижения строго ограничат. Также будет проводиться ежедневное тестирование на коронавирус.

Другие требования к участникам и зрителям еще рассматриваются и будут представлены позже.

Справка: XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в 2022 году в Пекине. Церемония открытия запланирована на 4 февраля, закрытия — на 20.

На завершившейся в Токио Олимпиаде также не могли присутствовать иностранные болельщики. За соревнованиями в ограниченном количестве могли наблюдать местные поклонники спорта. Это также было связано с пандемией коронавируса.

В тему: Олимпийские игры в Токио, которые Международный олимпийский комитет перенес на год из-за коронавируса.

При этом они прошли при пустых трибунах.