От коронавируса в Украине уже укололись более семи миллионов людей

Главное: Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. Укололись уже более семи миллионов человек.

Детали: В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Данные на четверг, 30 сентября, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что всего хотя бы одну дозу вакцины получили уже 7 000 533 человека. Две дозы получили уже 5 617 457 людей.

За минувшие сутки вакцинировали 126 003 желающих (первую дозу получили 73 816 человек, а вторую – 52 187 людей). Накануне работали 915 мобильных бригад, 3 029 пунктов прививания, а также 348 центров вакцинации.

Всего в Украине сделано 12 617 990 прививок.

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