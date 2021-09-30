Международный день переводчика: какой праздник отмечается 30 сентября 2021 года

Сегодня, 30 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — Международный день переводчика и День мурлыканья и потягивания.

Международный день переводчика

Праздник появился в честь покровителя всех, кто занимается переводом Святого Иеронима. Он умер 30 сентября примерно 420 (419) года. Главным делом его жизни стал перевод Библии впервые на латинский язык. Святой Иероним знал большое количество языков, жил некоторое время отшельником в пустыне, истинно верил в Бога, много молился. За его труды и подвиги христианская церковь признала его святость.

Рождение праздника произошло в 1991 году. Предложили такую идею члены Международной Федерации Переводчиков. В ее состав входят представители более шестидесяти стран мира. Они обмениваются опытом, укрепляют международные связи. Празднование профессионального дня позволяет сблизить переводчиков всей планеты, обозначить их труд как важный и полезный для развития культуры, искусства, связей в экономической и политической сферах.

День мурлыканья и потягивания

Праздник создан для того, чтобы призвать людей вдохновиться примером кошек, которые никуда не спешат и всегда находят время для отдыха. Ведь всем нам, в суете будней, стоит поучиться искусству отдыха у наших хвостатых питомцев. Взрослые кошки, как известно, проводят во сне 12-16 часов в сутки. Но сразу после пробуждения они не спешат заняться своими делами. Сначала кошка неторопливо приходит в себя и потягивается. Таким образом она активизирует кровоток и подготавливает мышцы к работе. Несколько минут сладких "потягушек" и пушистый хищник уже готов играть, гулять по квартире или охотиться.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Всемирный день моря;

- Международный день подкастов;

- Всеукраинский день библиотек;

- День усыновления в Украине.