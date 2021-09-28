Лига чемпионов: «Шахтер» и «Интер» разошлись нулевой ничьей в Киеве

Главное: Донецкий «Шахтер» провел свой второй матч на групповом этапе Лиги чемпионов. В Киеве «горняки» принимали итальянский «Интер».

Детали: Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» в Киеве на НСК «Олимпийский» принимал миланский «Интер». Обе команды подошли к этой встрече с «баранкой» в графе набранных очков, поэтому как хозяева, так и гости намеревались победить.

Активнее начали игру «горняки» и уже в ее дебюте Соломон неплохо пробивал по воротам, но не сумел попасть в ближний угол. А уже через десять минут могли выходить вперед итальянцы, но Барелла метров с двадцати попал в перекладину.

Дальше мячом в основном владели игроки «Шахтера», но моменты создавали итальянцы. Сначала Лаутаро Мартинес не попал в ворота после дикой ошибки донецкой обороны, а спустя еще некоторое время Джеко непостежимым образом с метра послал мяч в облака.

Второй тайм снова начался с атак хозяев и мог забивать Педриньо, но он с метра попал в Думфриса, который постелился в подкате. А дальше – снова по мотивам первого тайма. Снова ошибку в обороне «горняков» подкараулил Мартинес, но снова не сумел как следует распорядиться моментом. А под занавес встречи два суперсейва совершил Пятов: сначала после удара Корреа, а потом и де Врея.

В итоге – ничья 0:0, обе команды набирают по одному очку и продолжают занимать третье-четвертое место в группе D.

В тему: В первом туре «Шахтер» потерпел сенсационное поражение в Тирасполе.