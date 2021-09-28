Неизвестный парень зачем-то ударил ножом в живот глухонемую девушку в Ровно

Главное: В одном из ровенских парков неизвестный злоумышленник пырнул ножом в живот глухонемую девушку. О его мотивах пока ничего не известно.

Детали: 20-летняя девушка вечером 27 сентября возвращалась домой, когда по дороге на нее неожиданно напал неизвестный и ударил ножом в живот. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Ровенской области, о происшествии в полицию сообщили медики.

В хирургическом отделении больницы они диагностировали у пострадавшей непроникающее ранение брюшной полости.

Следственно-оперативная группа предварительно установила, что никаких вещей и средств у у нее не похитили. При этом известно, что девушка имеет проблемы со слухом и речью.

Продолжаются следственные действия и розыскные мероприятия с целью установления личности злоумышленника. Полицейские обращаются к гражданам, если кому известна какая-либо информация или кто-то был свидетелем события, просьба сообщить по спецлинии 102.

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