Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Неизвестный парень зачем-то ударил ножом в живот глухонемую девушку в Ровно

Неизвестный парень зачем-то ударил ножом в живот глухонемую девушку в Ровно

Александр Панько
28.09.21 15:46
117
Неизвестный парень зачем-то ударил ножом в живот глухонемую девушку в Ровно

Главное: В одном из ровенских парков неизвестный злоумышленник пырнул ножом в живот глухонемую девушку. О его мотивах пока ничего не известно.

Детали: 20-летняя девушка вечером 27 сентября возвращалась домой, когда по дороге на нее неожиданно напал неизвестный и ударил ножом в живот. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Ровенской области, о происшествии в полицию сообщили медики.

В хирургическом отделении больницы они диагностировали у пострадавшей непроникающее ранение брюшной полости.

Следственно-оперативная группа предварительно установила, что никаких вещей и средств у у нее не похитили. При этом известно, что девушка имеет проблемы со слухом и речью.

Продолжаются следственные действия и розыскные мероприятия с целью установления личности злоумышленника. Полицейские обращаются к гражданам, если кому известна какая-либо информация или кто-то был свидетелем события, просьба сообщить по спецлинии 102.

В тему: 6 августа 2019 года в Киеве на Воскресенке покупатель пырнул ножом в живот несдержанного любителя пива.

Тэги: нож, ранение, расследование, парк, диагноз, Ровно, Ровенская область, криминал, диагностика, Национальная полиция Украины

Комментарии

Статьи

28.09.21 09:13

Информационный зоопарк от «зеленых клоунов»

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Германия без Меркель. Как закончились выборы в Бундестаг и что это значит для Украины
28.09.21 10:54

Германия без Меркель. Как закончились выборы в Бундестаг и что это значит для Украины

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.09.21 16:00

На Киевщине и Житомирщине освящено 3 новых храма УПЦ
28.09.21 15:21

«Побью Антоху дважды»: у Усика рассказали о бое-реванше с Джошуа
28.09.21 14:56

Стало известно, сколько школ в Украине ушли на дистанционное обучение
28.09.21 14:35

В ходе ремонта дорог в двух областях найдены керамические артефакты возрастом до 7 тыс. лет
28.09.21 14:25

В Херсонской области УПЦ проведет конференцию по молодежному служению
28.09.21 14:00

В УПЦ рассказали о корнях традиции оставлять еду на могиле покойного
28.09.21 13:58

Черноморские пограничники нашли в контейнерах с тканями нелегалов из Сирии
28.09.21 13:37

Республиканцы поставили США на грань экономической катастрофы
28.09.21 13:35

Митрополит Антоний рассказал, как человеку стать избранным для Царствия Небесного
28.09.21 12:38

Цена на газ в Европе перевалила за психологическую отметку
28.09.21 15:21

«Побью Антоху дважды»: у Усика рассказали о бое-реванше с Джошуа
28.09.21 13:37

Республиканцы поставили США на грань экономической катастрофы
28.09.21 12:38

Цена на газ в Европе перевалила за психологическую отметку
28.09.21 11:57

В «Слуге народа» рассказали о покушении на Шефира «по методике Аль Капоне»
28.09.21 10:45

Патриарх Кирилл назвал вторжение Варфоломея в Украину безумием
28.09.21 09:23

На дорогах Украины работают уже более полутора сотен камер видеофиксации нарушений ПДД
28.09.21 08:54

Коронавирус в Украине: 6 552 заболевших и 143 погибших
27.09.21 19:00

Главные новости за 27 сентября 2021 года
27.09.21 15:58

С сегодняшнего дня в Украину вернулись бэби-боксы
27.09.21 14:21

Витренко рассказал, что общего между Усиком и «Нафтогазом»
25.09.21 15:35

В РПЦ рассмотрят обращения священников Александрийской Церкви о переходе в Московский Патриархат
25.09.21 20:06

Бой Усик - Джошуа: где смотреть прямую трансляцию
27.09.21 16:33

В работе Приват24 произошел очередной сбой
27.09.21 16:02

В УПЦ рассказали о духовном смысле праздника Воздвижения Креста Господня
23.09.21 10:08

В нескольких областях Украины произошло землетрясение
22.09.21 11:31

Под Киевом обстреляли авто первого помощника Зеленского
22.09.21 10:13

Киевлянам объяснили, кому грозят многотысячные штрафы в период карантина
27.09.21 15:39

Во Львове поймали испанца, который две недели прожил в одном из ТРЦ
24.09.21 23:32

Джошуа еще до боя превзошел Усика в одном показателе
26.09.21 05:39

Всемирный день контрацепции: какой праздник отмечается 26 сентября 2021 года
Фото и Видео
В ходе ремонта дорог в двух областях найдены керамические артефакты возрастом до 7 тыс. лет
В ходе ремонта дорог в двух областях найдены керамические артефакты возрастом до 7 тыс. лет
В ходе ремонта дорог в двух областях найдены керамические артефакты возрастом до 7 тыс. лет
В ходе ремонта дорог в двух областях найдены керамические артефакты возрастом до 7 тыс. лет
Черноморские пограничники нашли в контейнерах с тканями нелегалов из Сирии
Черноморские пограничники нашли в контейнерах с тканями нелегалов из Сирии
Спасатели показали эвакуацию людей во время пожара в Хмельницком
Спасатели показали эвакуацию людей во время пожара в Хмельницком
В Питере произошло нечто действительно очень странное
В Питере произошло нечто действительно очень странное
Опубликовано видео впечатляющей песчаной бури в Бразилии
Опубликовано видео впечатляющей песчаной бури в Бразилии
В России мост рухнул прямо на авто – погибли люди
В России мост рухнул прямо на авто – погибли люди
Появилось видео, как Байдену вкололи третью дозу вакцины
Появилось видео, как Байдену вкололи третью дозу вакцины
В загадочном ДТП на Полтавщине погибли трое людей. Выживший отказывается рассказывать, что случилось
В загадочном ДТП на Полтавщине погибли трое людей. Выживший отказывается рассказывать, что случилось
В Испании экстремалы прыгнули со скалы в бушующее море. Их смерть попала на видео
В Испании экстремалы прыгнули со скалы в бушующее море. Их смерть попала на видео
«Скоро увидимся»: Усик вернул Джошуа все чемпионские пояса
«Скоро увидимся»: Усик вернул Джошуа все чемпионские пояса
fraza.com
Новости блогосферы
26.09.21 18:20

Европа на грани начала новой войны
23.09.21 20:47

Почему прямое внешнее управление Украиной хуже олигархического
13.09.21 11:17

Латинизация Украины: прочь от наследия Руси и слияние с польским языком
11.09.21 14:04

Трагедия 11 сентября: почему никто не вспоминает про жертв хищнической политики США?

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.