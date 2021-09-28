«Побью Антоху дважды»: у Усика рассказали о бое-реванше с Джошуа

Главное: По условиям контракта между Александром Усиком и Энтони Джошуа, в феврале или марте следующего года между ними должен состояться бой-реванш. По словам промоутера Александра Красюка, команда британца уже активировала данный пункт.

Детали: Бой-реванш между чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версии IBF, WBA Super, WBO, IBO, украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится в феврале или марте следующего года. Как сообщает «Сегодня» со ссылкой на промоутера Александра Красюка, соответствующий пункт записан в контракте.

«Реванш у нас был прописан в контракте. Он уже активирован стороной Джошуа. Помню, когда мы с Александром еще только обсуждали вопрос реванша с Джошуа, он не огорчился, а наоборот, обрадовался, сказав: «Побью Антоху дважды», — рассказал он на пресс-конференции 28 сентября.

По словам промоутера, хотелось бы, чтобы реванш состоялся в Украине. «В любом случае мы работаем над тем... мы хотим, чтобы в Украине проходили события такого масштаба. Есть куча обстоятельств, но мы все равно сделаем то, что от нас зависит, чтобы максимально воспользоваться такими шансами для популяризации вида спорта», — заключил Красюк.

При этом, как сообщает Isport.ua, он выразил мнение, что сроки позволят провести поединок на НСК «Олимпийский». «У нас есть ограничение по времени по реваншу, и те даты, которые Хирн сказал на пресс-конференции — февраль-март, они правильные. Зима, Олимпийский, февраль... Ну, может, если будет +20 в Киеве, будет комфортно», — объяснил он.

В тему: В ночь на 26 сентября Александр Усик в поединке на стадионе «Тоттенхем Хотспур» в Лондоне победил по очкам британца Энтони Джошуа и завоевал все его чемпионские пояса, став чемпионом мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBA.