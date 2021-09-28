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Новости > Республиканцы поставили США на грань экономической катастрофы

Республиканцы поставили США на грань экономической катастрофы

Александр Панько
28.09.21 13:37
371
Республиканцы поставили США на грань экономической катастрофы

Главное: США оказались на грани экономической катастрофы после того, как представители Республиканской партии заблокировали решение о повышении потолка госдолга в Сенате.

Детали: Республиканцы в Сенате США заблокировали законопроект о финансировании правительства и повышении потолка государственного долга. Как сообщает CNBC, если Конгресс до 1 октября не поднимет лимит государственного долга, то страна может объявить дефолт.

В Республиканской партии утверждают, что готовы голосовать за краткосрочное финансирование, но не обеспечат поддержки по вопросу долга. «Голосовать за поднятие лимита республиканцы не будут», — сказал лидер партии в Сенате Митч Макконнелл.

Демократической партии теперь придется пойти на ряд маневров, чтобы избежать серьезных негативных последствий, которые могут стоить работы миллионам американцев. Республиканцы могут вынудить своих оппонентов принять законопроект о краткосрочном финансировании, а затем самостоятельно одобрить повышение потолка госдолга, возможно, в рамках договоренностей по поводу инфраструктурного плана на $3,5 трлн.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что на этой неделе партия планирует дальнейшие действия для предотвращения шатдауна и дефолта, однако суть плана он не уточнил.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, президент Джо Байден по телефону обсудил дальнейшие шаги демократов с Шумером и спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

В тему: По словам министра финансов США Джанет Йеллен, нежелание законодательных органов поднять потолок госдолга может привести к тому, что США окажется на грани экономической катастрофы. Потенциальный дефолт «ускорит исторический финансовый кризис и усугубит ущерб от пандемии коронавируса». Экономика подвергнется рецессии, и США в целом станут гораздо более слабой страной. «Ни отсрочка, ни дефолт недопустимы. Законодатели должны действовать быстро», — цитирует министра Bloomberg.

Тэги: США, мир, дефолт, сенат США, госдолг, Конгресс США, Джо Байден, Митч Макконелл

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