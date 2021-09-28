В Крыму произошло столкновение парапланеристов

Главное: В Крыму столкнулись два парапланериста. Они упали на землю.

Детали: В аннексированном Россией Крыму произошло ЧП. Тут в воздухе столкнулись два парапланериста.

В результате инцидента они упали на землю, но выжили.

Все произошло в районе горы Ляля-Тепе возле Коктебеля.

Известно, что пострадали мужчина 1954-го года рождения, а также парень 2000-го года рождения. Их госпитализировали.

Уточняется, что высота падения составила около пяти метров.

В тему: В Крыму на крошечного ребенка напал тигр.