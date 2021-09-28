«Наш 100% чел» и «продюсер из квартала»: в Сеть слили характеристики некоторых «слуг народа»

Главное: В Сети появился скриншот личной характеристики в отношении пятерых членов «Слуги народа», сделанной главой партии Александром Корниенко. Среди них «наш 100% чел», «продюсер из квартала» и «теоретически будет послушный».

Детали: Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко отправил в партийный чат личную характеристику на пятерых однопартийцев. Как сообщает известный журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook, впоследствии он ее удалил, но «многие „слуги“ успели сохранить себе скрин».

По его мнению, это может свидетельствовать о том, что «Офис президента собирается провести кадровые назначения и переместить 5 депутатов на другие посты — возможно, на министерские должности, возможно, на глав облгосадминистраций».

При этом Бутусов обратил внимание на то, «какие приоритеты указаны, сразу ясно, какие качества важны для кандидата прежде всего».

В частности, обращает на себя внимание некто Александр Божков. «Продюсер из „Квартала“. Здесь можно вообще ничего не добавлять, это исчерпывающая характеристика, настоящая школа госуправления», — прокомментировал журналист.

Интересная характеристика также дана Дмитрию Ермоленко: «У меня записано что он „наш“, то есть „квартал“ или около)».

«Интересно, что „наш“ для Корниенко — это крупный бизнесмен, купивший в 2016-м в Италии замок XVIII века, застройщик элитного жилья на Печерске, владелец сети элитных бутиков модных аксессуаров, — написал Бутусов. — Кстати, а размер состояния Ермоленко — до 85 миллионов дотягивает — а то как бы неудобно не получилось в свете нового закона об олигархах?».

«Впрочем, если и такие авторы есть в „Квартале“, значит, проблем с зачислением в список не будет. „Квартал“ — это показатель самых элитных качеств, вполне достаточно, другие факты биографии изучения не требуют», — заключил журналист.

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