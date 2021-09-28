Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Патриарх Кирилл назвал вторжение Варфоломея в Украину безумием

Патриарх Кирилл назвал вторжение Варфоломея в Украину безумием

Александра Кудрявцева
28.09.21 10:45
432
Патриарх Кирилл назвал вторжение Варфоломея в Украину безумием
Главное: Константинопольский патриарх, вторгаясь в Украину, действовал не своим разумом и не по своей воле.
 
Детали: Об этом в своем слове сказал Патриарх Кирилл, сообщает mospat.ru.
 
К числу важнейших задач, которые стоят перед ОВЦС РПЦ, по мнению Патриарха Кирилла, относится «работа по преодолению расколов во Вселенском Православии, которые порождены незаконным, антиканоническим и, я бы сказал, безумным вторжением Константинопольского патриарха в Украину».
 
«Позволю себе так сказать, потому что знаю хорошо Патриарха Варфоломея — наверное, не своим разумом он действовал и не по своей воле», — подчеркнул Предстоятель РПЦ.
 
При этом, Патриарх Кирилл заявил, что не принимает той аргументации, согласно которой, Константинопольский патриарх, находясь под внешним давлением, не мог поступить иным образом.
 
«А как же мы поступали иначе, живя в атеистическом государстве? Вы нас не напугаете никаким страшилками — мы через всё прошли и не прекратили общение ни с одной Поместной Православной Церковью, которых в нашей стране в то время зачастую называли „прихвостнями американского империализма“. Мы поддерживали эти отношения, ездили друг ко другу, приглашали сюда делегации. Поэтому когда нам говорят, что сегодня Патриарх Варфоломей якобы не мог поступить иначе, намекая на могущественные силы извне, я не принимаю этой аргументации», — отметил Патриархл.
 
Он напомнил также, что среди Патриархов Константинопольских «были мученики и исповедники, один из них — Патриарх Григорий — был повешен на воротах Патриархии», а «Константинополь всегда представлялся нам твердыней Православия».
 
«И по-человечески очень переживаем, что сегодня Константинопольский Патриарх отпал в раскол, потому что причащался с раскольниками и признал самосвятов, не имеющих законной хиротонии, каноническими архиереями», — констатировал Предстоятель Русской Церкви.
 
В тему: Митрополит Кипрской Церкви считает, что Епифаний не является главой Православной Церкви в Украине.

Тэги: Украина, Патриарх Кирилл, Варфоломей

Комментарии

Статьи

28.09.21 09:13

Информационный зоопарк от «зеленых клоунов»

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Германия без Меркель. Как закончились выборы в Бундестаг и что это значит для Украины
28.09.21 10:54

Германия без Меркель. Как закончились выборы в Бундестаг и что это значит для Украины

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.09.21 12:19

Спасатели показали эвакуацию людей во время пожара в Хмельницком
28.09.21 12:11

Коронавирус в России обновил рекорд смертности
28.09.21 11:57

В «Слуге народа» рассказали о покушении на Шефира «по методике Аль Капоне»
28.09.21 11:56

В Питере произошло нечто действительно очень странное
28.09.21 11:51

В Южной Корее вводят долгожданный запрет
28.09.21 11:18

Ученые выяснили, что древние египтяне не были похожи на нынешних
28.09.21 11:10

Митрополит УПЦ объяснил, почему Крест - символ победы и спасения
28.09.21 10:16

Житель Харькова отоварился на 26 млн гривен и попал в лапы финмониторинга
28.09.21 10:01

Опубликовано видео впечатляющей песчаной бури в Бразилии
28.09.21 09:41

В России мост рухнул прямо на авто – погибли люди
28.09.21 11:57

В «Слуге народа» рассказали о покушении на Шефира «по методике Аль Капоне»
28.09.21 09:23

На дорогах Украины работают уже более полутора сотен камер видеофиксации нарушений ПДД
28.09.21 08:54

Коронавирус в Украине: 6 552 заболевших и 143 погибших
27.09.21 19:00

Главные новости за 27 сентября 2021 года
27.09.21 15:58

С сегодняшнего дня в Украину вернулись бэби-боксы
27.09.21 14:21

Витренко рассказал, что общего между Усиком и «Нафтогазом»
27.09.21 10:35

После сенсационной победы Усик удивил публику неожиданным поступком
27.09.21 08:41

Коронавирус в Украине: 3 007 больных и 94 погибших
26.09.21 20:14

После боя с Усиком у Энтони Джошуа подозревают перелом глазницы
26.09.21 14:32

В Украину завезли инновационные лекарства от коронавируса
25.09.21 15:35

В РПЦ рассмотрят обращения священников Александрийской Церкви о переходе в Московский Патриархат
25.09.21 20:06

Бой Усик - Джошуа: где смотреть прямую трансляцию
27.09.21 16:33

В работе Приват24 произошел очередной сбой
27.09.21 16:02

В УПЦ рассказали о духовном смысле праздника Воздвижения Креста Господня
23.09.21 10:08

В нескольких областях Украины произошло землетрясение
22.09.21 11:31

Под Киевом обстреляли авто первого помощника Зеленского
22.09.21 10:13

Киевлянам объяснили, кому грозят многотысячные штрафы в период карантина
27.09.21 15:39

Во Львове поймали испанца, который две недели прожил в одном из ТРЦ
24.09.21 23:32

Джошуа еще до боя превзошел Усика в одном показателе
26.09.21 05:39

Всемирный день контрацепции: какой праздник отмечается 26 сентября 2021 года
Фото и Видео
В Питере произошло нечто действительно очень странное
В Питере произошло нечто действительно очень странное
В Питере произошло нечто действительно очень странное
В Питере произошло нечто действительно очень странное
Опубликовано видео впечатляющей песчаной бури в Бразилии
Опубликовано видео впечатляющей песчаной бури в Бразилии
В России мост рухнул прямо на авто – погибли люди
В России мост рухнул прямо на авто – погибли люди
Появилось видео, как Байдену вкололи третью дозу вакцины
Появилось видео, как Байдену вкололи третью дозу вакцины
В загадочном ДТП на Полтавщине погибли трое людей. Выживший отказывается рассказывать, что случилось
В загадочном ДТП на Полтавщине погибли трое людей. Выживший отказывается рассказывать, что случилось
В Испании экстремалы прыгнули со скалы в бушующее море. Их смерть попала на видео
В Испании экстремалы прыгнули со скалы в бушующее море. Их смерть попала на видео
«Скоро увидимся»: Усик вернул Джошуа все чемпионские пояса
«Скоро увидимся»: Усик вернул Джошуа все чемпионские пояса
Опубликовано видео землетрясения на известном греческом острове
Опубликовано видео землетрясения на известном греческом острове
После сенсационной победы Усик удивил публику неожиданным поступком
После сенсационной победы Усик удивил публику неожиданным поступком
Появилось видео с места крушения поезда в США – погибли люди
Появилось видео с места крушения поезда в США – погибли люди
fraza.com
Новости блогосферы
26.09.21 18:20

Европа на грани начала новой войны
23.09.21 20:47

Почему прямое внешнее управление Украиной хуже олигархического
13.09.21 11:17

Латинизация Украины: прочь от наследия Руси и слияние с польским языком
11.09.21 14:04

Трагедия 11 сентября: почему никто не вспоминает про жертв хищнической политики США?

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.