Житель Харькова отоварился на 26 млн гривен и попал в лапы финмониторинга

Главное: Налоговая и фискальная службы в Харьковской области наложили арест на сумму свыше 26 млн грн после того как их владелец не смог доказать происхождение средств.

Детали: Житель Харьковской области приобрел ряд автомобилей и земельных участков на общую сумму более 20 млн грн. При этом, как сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы, специалисты подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем выяснили, что такие расходы в несколько раз превышают официальные доходы указанного лица.

Таким образом, был сделан вывод о том, что данные операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем.

Соответствующие сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований, а на денежные средства гражданина в сумме более 26 млн грн наложен арест.

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