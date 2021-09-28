В Сумской области погиб молодой военный

Главное: В Сумской области произошла трагедия. Тут погиб военнослужащий.

Детали: В Кролевце (Сумская область) произошла трагедия. О ней сообщает местная мэрия.

Как стало известно, в понедельник, 27 сентября, тут погиб военнослужащий 1996 года рождения.

Информируется, что старший солдат Вячеслав Квокша погиб во время загрузки военной техники 10 реактивной артиллерийской батареи Четвертого реактивного артиллерийского дивизиона ( В/Ч А1476 ): парень оказался между двумя транспортными средствами и получил травмы, не совместимые с жизнью.

Уточняется, что военный проживал вместе с родителями в селе Буйвалово. В 2017 году он был призван сначала на срочную военную службу, а затем на службу по контракту.

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