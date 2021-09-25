Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Джошуа еще до боя превзошел Усика в одном показателе

Джошуа еще до боя превзошел Усика в одном показателе

Александр Панько
24.09.21 23:32
153
Джошуа еще до боя превзошел Усика в одном показателе

Главное: В результате официальной процедуры взвешивания накануне боя британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа оказался тяжелее украинца Александра Усика на без малого 9 кг.

Детали: Сегодня, 24 сентября, в Лондоне прошла процедура взвешивания чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа и бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика. Как сообщает ВВС, вес Джошуа составил 108,8 кг, тогда как его соперник показал на весах 100,2 кг.

Таким образом разница в весе между бойцами составила 8,6 кг.

В тему: Поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

На кону стоят все три пояса чемпиона мира, которыми сейчас владеет Джошуа.

Для Усика это будет первая титульная схватка в тяжелом весе. При этом он до сих пор не потерпел ни одного поражения в профессиональном боксе.

Тэги: Лондон, чемпион, бокс, спорт, Александр Усик, вес, Энтони Джошуа, Тоттенхэм

Комментарии

Статьи

24.09.21 09:24

Беспилотные крылья Эфиопии

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

«Никто не чувствует себя в безопасности»: полный текст выступления Зеленского на Генассамблее ООН
24.09.21 01:11

«Никто не чувствует себя в безопасности»: полный текст выступления Зеленского на Генассамблее ООН

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.09.21 21:14

На Прикарпатье от коронавируса умер новорожденный ребенок
24.09.21 20:12

Вилла Зеленского, антивакцинаторы и жестокое избиение в АТБ. Главное на канале «Новости & Аналитика»
24.09.21 19:55

WhatsApp готовит для своих пользователей полезную функцию
24.09.21 19:00

Главные новости за 24 сентября 2021 года
24.09.21 18:52

Священный Синод РПЦ осудил визит патриарха Варфоломея в Киев
24.09.21 17:03

Священник УПЦ объяснил, почему во время исповеди бывает очень больно
24.09.21 16:40

Стало известно, какого цвета Солнце на самом деле
24.09.21 16:32

В УПЦ рассказали, допустимо ли женщинам заходить в алтарь
24.09.21 16:24

В МОЗ рассказали, сколько педагогов в Украине вакцинировались от коронавируса
24.09.21 15:57

Стало известно, какой фильм представит Украину на премии «Оскар»
24.09.21 20:12

Вилла Зеленского, антивакцинаторы и жестокое избиение в АТБ. Главное на канале «Новости & Аналитика»
24.09.21 19:00

Главные новости за 24 сентября 2021 года
24.09.21 16:24

В МОЗ рассказали, сколько педагогов в Украине вакцинировались от коронавируса
24.09.21 15:57

Стало известно, какой фильм представит Украину на премии «Оскар»
24.09.21 14:55

В Минздраве назвали области-претенденты на «красную» зону карантина
24.09.21 13:47

Шмыгаль рассказал о подготовке Украины к новой волне коронавируса
24.09.21 10:10

Ученые рассчитали пик четвертой волны коронавируса в Украине
24.09.21 09:47

Коронавирус в Украине: 9 058 больных и 140 погибших
24.09.21 09:34

На ходу умер водитель автобуса «Динамо», везший команду во Львов
24.09.21 09:07

Стало известно, когда может состояться встреча Путина с Зеленским
18.09.21 13:00

Патриарх Кирилл отметил в УПЦ сплоченность епископов, духовенства и верующих
18.09.21 14:45

Предстоятель УПЦ рассказал о единственном случае, когда осуждение не грех
18.09.21 23:39

В Испании украинка сорвалась со скалы, пытаясь сделать селфи
18.09.21 12:35

Иерарх Иерусалимской Церкви: На Святой Земле признают только УПЦ и Митрополита Онуфрия
18.09.21 14:20

Презентован сборник с редкими документами о воссоединении Киевской митрополии с Русской Церковью в XVII веке
18.09.21 06:14

День изобретателей и фармацевтов: какой праздник отмечается 17 сентября 2021 года
19.09.21 17:35

Из Киева верующие УПЦ пройдут 5 дней крестным ходом в монастырь Афонской иконы Богоматери
23.09.21 10:08

В нескольких областях Украины произошло землетрясение
20.09.21 13:07

Стало известно, жив ли еще Путин
20.09.21 21:47

Десятки украинских девочек стали жертвами порнографа из Австрии и его молодой жены
Фото и Видео
В аудио формате для незрячих вышла книга известного ученого Олега Крышталя
В аудио формате для незрячих вышла книга известного ученого Олега Крышталя
В аудио формате для незрячих вышла книга известного ученого Олега Крышталя
В аудио формате для незрячих вышла книга известного ученого Олега Крышталя
Появилось видео сильнейшего наводнения в Испании
Появилось видео сильнейшего наводнения в Испании
Опубликовано видео эпичного пожара в Москве
Опубликовано видео эпичного пожара в Москве
В школе на Черниговщине рухнул потолок в классе, разбив парты и стулья
В школе на Черниговщине рухнул потолок в классе, разбив парты и стулья
По Киеву разгуливал мужчина с гранатой
По Киеву разгуливал мужчина с гранатой
На Западной Украине горел цыганский лагерь
На Западной Украине горел цыганский лагерь
В Черновицкой области пошел снег
В Черновицкой области пошел снег
В Киеве иностранец угрожал пистолетом пассажирам метро
В Киеве иностранец угрожал пистолетом пассажирам метро
В черкасской кофейне среди бела дня на глазах у детей застрелили криминального авторитета
В черкасской кофейне среди бела дня на глазах у детей застрелили криминального авторитета
Появилось видео эпичной драки в Крыму
Появилось видео эпичной драки в Крыму
fraza.com
Новости блогосферы
23.09.21 20:47

Почему прямое внешнее управление Украиной хуже олигархического
13.09.21 11:17

Латинизация Украины: прочь от наследия Руси и слияние с польским языком
11.09.21 14:04

Трагедия 11 сентября: почему никто не вспоминает про жертв хищнической политики США?
04.09.21 08:32

Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.