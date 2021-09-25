Джошуа еще до боя превзошел Усика в одном показателе

Главное: В результате официальной процедуры взвешивания накануне боя британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа оказался тяжелее украинца Александра Усика на без малого 9 кг.

Детали: Сегодня, 24 сентября, в Лондоне прошла процедура взвешивания чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа и бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика. Как сообщает ВВС, вес Джошуа составил 108,8 кг, тогда как его соперник показал на весах 100,2 кг.

Таким образом разница в весе между бойцами составила 8,6 кг.

В тему: Поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

На кону стоят все три пояса чемпиона мира, которыми сейчас владеет Джошуа.

Для Усика это будет первая титульная схватка в тяжелом весе. При этом он до сих пор не потерпел ни одного поражения в профессиональном боксе.