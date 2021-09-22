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Новости > Украина договорилась о безвизе еще с одной страной

Украина договорилась о безвизе еще с одной страной

Александр Панько
22.09.21 19:04
104
Украина договорилась о безвизе еще с одной страной

Главное: Украина и Перу договорились о введении безвизового режима. Стали известны подробности соглашения между двумя странами.

Детали: Украина и Перу введут безвизовый режим. Соответствующее соглашение с правительством этой южноамериканской страны утвердило наше правительство.

Документ был подписан в Киеве еще 15 июля, а договоренность существует уже три года.

Уточняется, что данной соглашение вступает в силу на тридцатый день с даты получения дипломатическими каналами последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур.

Информируется, что украинцы и граждане Перу смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны сроком до девяноста дней в течение 180 дней.

В тему: В ЕС пообещали, что не будут отменять безвиз с Украиной из-за коронавируса.

Тэги: общество, безвизовый режим, Перу, новости Украины

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